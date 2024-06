Enrico Mentana, il "maratoneta" fa il colpaccio: così riposiziona La7

Malombra 11 giugno 2024 a

Enrico Mentana come Eliud Kipchoge. Nella notte fra domenica 9 e lunedì 10 giugno, il giornalista e direttore dell’informazione di La7 si è messo in tasca un altro record e, come il maratoneta keniota, ha sbaragliato ogni avversario. Non appena è iniziata la «maratona Mentana» a commento delle Europee, la curva del canale di Urbano Cairo ha infatti spiccato il volo, oltrepassando perfino la cifra monstre del 18% di share dopo l’una di notte. Un risultato decisamente straordinario che conferma Mentana quale punto di riferimento dell’informazione televisiva italiana, così come il suo TgLa7 scelto la scorsa settimana dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per presentare il suo programma europeo ai cittadini sfiorando il 10% e portando la rete sul podio dell’Auditel.

Con l’autorevolezza del suo panel sui risultati delle Europee, Enrico Mentana ha messo dunque in luce una differente immagine di La7, meno schiacciata sulle posizioni di sinistra rispetto a quella dei vari Gruber, Formigli e Zoro e con ottimi riscontri di pubblico. Pubblico non solo televisivo. L’hashtag #maratonamentana ha imperversato sui social per tutta la notte tra il 9 e il 10 giugno e per tutta la giornata successiva, calamitando l’interesse di ogni fascia di età, con numerose interazioni da parte dei giovani. Grandissima soddisfazione, dunque, per il «maratoneta Chicco».