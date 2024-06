Spoglio in tilt a Roma. Marino manda i video a Mentana: "Pc ancora negli scatoloni"

10 giugno 2024 a

Caos nello spoglio dei voti delle lezioni europee a Roma. Alla base ci sarebbe un problema al sistema informatico di Roma Capitale che ha mandato in tilt i seggi costringendo presidenti e scrutatori a rimanere ai seggi fino a notte fonda. Gli scrutatori terminati il conteggio delle schede non sono riusciti a inserire i dati online. Ma i disservizi si sarebbero prolungati per tutta la giornata di oggi. "Sono molto preoccupato per lo spoglio delle schede della città di Roma che ancora non sono state scrutinate. Dalle notizie arrivate sembra che sia entrato in tilt il Sistema informatico introdotto per queste elezioni. È un fatto molto grave di cui le autorità preposte devono rendere conto. In ogni caso mi sto recando alla Fiera di Roma per verificare di persona quanto sta accadendo, dove da quanto mi risulta il Campidoglio sta allestendo un centro di raccolta e spoglio manuale delle schede"; ha scritto in una nota l'ex sindaco Ignazio Marino, capolista di Alleanza Verdi-Sinistra nella Circoscrizione Centro.

Arrivato alla Fiera di Roma, Marino ha girato foto e video che ha inviato a Enrico Mentana, che ha mostrato tutto in diretta nel corso della "maratona" elettorale su La7. Dalle immagini non si evince molto, ma secondo quanto riportato dal direttore del Tg La7, Marino denuncia "schede abbandonate" e "computer ancora imballati negli scatoloni", che evidentemente servirebbero per le operazioni informatiche dello spoglio.

Intanto in mattinata Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale di Roma Capitale, con una nota ha dichiarato: "Ci scusiamo con il personale tutto, i Presidenti di seggio, i rappresentanti del Sindaco e gli addetti agli altri servizi, per l’attesa e i disagi, dei quali verranno debitamente approfondite le responsabilità, seguiti alla chiusura delle votazioni". "Ci preme evidenziare che il blocco e i rallentamenti che hanno interessato il sistema operativo nel corso della nottata tra domenica e lunedì non hanno riguardato le operazioni di voto, concluse regolarmente come le rilevazioni precedenti sull’affluenza, bensì il caricamento dei dati nella piattaforma informatica - spiega -. Dopo i primi tentativi di risoluzione da parte del Dipartimento Trasformazione Digitale e delle aziende informatiche, risultati vani, si è consegnato il materiale elettorale alla fiera di Roma per inserirlo non appena ristabilita la funzionalità del sistema. Allo stato le problematiche sono state in parte superate e si è al lavoro per recuperare il gap quanto più tempestivamente possibile".