Simona Ventura e Giovanni Terzi nella bufera: "Iban sulle partecipazioni"

L’iban sulle partecipazioni non piace al web. E si scatenano le polemiche: il matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi è alle porte. Il prossimo 6 luglio la conduttrice e il giornalista si sposeranno al Grand Hotel di Rimini. Secondo rumors, sarà un matrimonio con pochi inviati, amici stretti senza troppi vip. Ma il 26 giugno a Milano ci sarà una grande festa con molti personaggi della tv, location segreta.

Sull’invito spunta l’Iban e l’indiscrezione infiamma il web. La causale? "Honeymoon". La coppia si regala un bel viaggio e, come riportato dal sito MowMag - che ha pubblicato in anteprima le partecipazioni della conduttrice e del giornalista - i futuri sposi ora sono stati presi di mira da una parte del web. I diretti interessati, per ora, non ha replicato alla notizia che è stata fatta circolare.