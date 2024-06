Mara Maionchi non trattiene le lacrime: "Mi dispiace, ho sbagliato io". L'applauso

09 giugno 2024 a

a

a

Mara Maionchi, con i talenti Black Widow e Gina de Boer, ha vinto L'acchiappatalenti, il nuovo programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Prima di essere premiata, però, la produttrice discografica ha ricevuto le critiche di Teo Mammucari e non ha trattenuto le lacrime. "Mi dispiace di aver rovinato l'esibizione di queste straordinarie ragazze", ha detto con la voce rotta. In sua difesa, però, è intervenuta la presidente di giuria Simona Ventura. "Una prova di grande umanità, smetti di piangere", ha affermato rivolgendosi a Maionchi. Ma cosa è successo nel corso della puntata?

"Vorrei dire subito una cosa, io ho sbagliato, è colpa mia, loro hanno fatto tutto giusto. Mi dispiace, scusate", ha detto Maionchi per rimediare a un errore commesso durante la performance, alla quale aveva partecipato per la coreografia corale. Milly Carlucci non è rimasta a guardare e, per confortarla, ha voluto mostrare ai telespettatori il video delle prove. A quel punto Teo Mammucari non si è trattenuto e ha detto la sua: "Io non sono stupido, queste sono le riprese delle prove di ieri. Stasera è stata sempre ferma, solo qualche secondo ha mosso la testa. Questo è un 4 pulito pulito".

De Filippi corteggiata da Discovery? Arriva la smentita: "Nessuna offerta"

La produttrice discografica si è ripresa dal momento di commozione e ha risposto per le rime: "Uè alora, ma che vuoi? Adesso piantala perché mi hai rotto le balle, ci sono io qui con loro. E che caz*o, è tutto il giorno che rompe le balle". Simona Ventura l'ha supportata: "Basta, non devi piangere, hai scelto queste ragazze che ti vogliono un gran bene. E anche se non hai azzeccato qualche mano, rimani tu nella grandissima umanità di questo momento".