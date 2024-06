Fedez e Ferragni, "nessuna battaglia legale": avvocati al lavoro per un accordo

08 giugno 2024 a

Che Fedez e Chiara Ferragni si siano detti addio, è ormai cosa certa. Il rapper ha lasciato la casa in cui viveva con la moglie e i figli ed è già ripetutamente stato pizzicato dai paparazzi in compagnia di altre donne. L'influencer, invece, alterna momenti di relax con i bambini e serate di svago con gli amici più cari. Ma come stanno le cose? Pochi giorni fa Fabrizio Corona aveva fatto circolare l'indiscrezione secondo cui l'imprenditrice digitale avrebbe chiesto all'ex coniuge "40mila euro" per gli alimenti. Con una nota legale, però, l'avvocato della diretta interessata Daniela Missaglia ha smentito "le mendaci informazioni che stanno circolando e diffida a cessare ogni attività di divulgazione e diffusione di notizie senza fondamento in merito alla vicenda personale della Signora Chiara Ferragni".

Oggi, in un articolo de Il Messaggero si torna sulla questione e, dopo che per ore l'idea che tra Fedez e Ferragni fosse scoppiata una vera e propria battaglia legale è rimbalzata da un sito all'altro, si spiega che non è intenzione della (ex) coppia social dichiararsi guerra. Certo, gli avvocati stanno lavorando per gestire la fine del loro matrimonio, ma la priorità di entrambi resta la tutela dei figli. Fedez ha dato incarico di occuparsi della trattativa agli avvocati Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci. Ferragni, invece, si è affidata al legale Daniela Missaglia.

Il quotidiano romano cita fonti vicine alla coppia secondo cui "non corrisponde a verità che i Ferragnez sono in causa, anzi i rispettivi avvocati stanno lavorando per arrivare a un accordo". Tra i due, raccontano, "non è stato promosso alcun giudizio, anche perché non si comprende quale possa essere l’oggetto del contendere, visto che l’abitazione è di esclusiva proprietà della Ferragni e Fedez se ne è già allontanato, che i bimbi vedono regolarmente il papà e che ciascuno dei coniugi è autonomo economicamente".