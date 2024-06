Francesca Pascale e Paola Turci, "bomba" di Dagospia: "Matrimonio al capolinea"

09 giugno 2024 a

Francesco Totti e Ilary Blasi, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, Fedez e Chiara Ferragni: sono queste le coppie "scoppiate" degli ultimi tempi. Ma alla lista, secondo Dagospia, si aggiunge anche quella formata da Francesca Pascale e Paola Turci. Pare infatti che, dopo cinque anni, la promessa di amore eterno che le due si sono fatte sia in scadenza. "Dopo cinque anni, il matrimonio di Francesca Pascale e Paola Turci sarebbe giunto in prossimità del capolinea", si legge sul sito curato da Roberto D'Agostino. Gossip, questo, che accende il web in una domenica afosa di giugno.

"Da almeno un anno l’entourage della coppia sussurra di 'crisi', 'sca**i”, 'allontanamenti', litigi e ripicche", scrivono. Ma non è tutto. Stando a quanto filtra, infatti, a creare malumori sarebbe stato il fuorionda del "corteggiamento" a "Belve" di Francesca Fagnani. Paola Turci non lo avrebbe affatto digerito. Francesca Pascale, dal canto suo, non avrebbe gradito il video postato su Instagram da Paola Turci "alle prese con la ventenne attrice Valentina Dispari". Indiscrezioni, quelle lanciate in rete, che non trovano conferme e che le dirette interessate non hanno però ancora smentito.