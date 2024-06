Fedez, lo sfogo su Ferragni: "Relazione tossica, ci facevamo del male"

Christian Campigli 08 giugno 2024 a

La guerra dei Ferragnez va avanti. A colpi di messaggi, di comunicati stampa, di video e notizie, più o meno reali, fatte trapelare. La mediaticità portata agli estremi da una delle coppie più famose del web ha trasformato la fine del loro rapporto in una sorta di evento pubblico. E così il rapper, ospite sul profilo Twitch dello streamer Grenbaud, ha risposto a diverse domande sulla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, senza dimenticare la promozione alle sua nuova canzone, Sexy Shop. «Devo stare attento a quello che scrivo perché può venire interpretato in una certa maniera, addirittura ho scritto una canzone in cui, scrivo le canzoni, di che caz*o parlo? Parlo di quello che ho vissuto nell'ultimo periodo. Il dissing non c'è, nel senso io racconto quello che ho vissuto a modo mio... In realtà parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda. Quindi non mi sembra di attribuire colpe a nessuno. Parlo di una relazione tossica in cui ci facevamo entrambi del male». Parole che, per la prima volta, hanno cercato di spiegare una storia nella quale, verosimilmente, amore, lavoro e business erano un tutt'uno. E quando uno di questi aspetti è entrato in crisi, a seguito dell'affaire pandoro, ha portato con sé gli altri.

"Relazione tossica, mai sopportato l'ambiente": Fedez vuota il sacco su Ferragni

Nel pomeriggio, nelle redazioni di mezza Italia, è giunto un comunicato stampa dell'ufficio legale che segue Chiara Ferragni.

«L’avvocato Daniela Missaglia smentisce le mendaci informazioni che stanno circolando e diffida a cessare ogni attività di divulgazione e diffusione di notizie senza fondamento in merito alla vicenda personale della signora Chiara Ferragni». Il riferimento è, evidentemente, ad alcune indiscrezioni rese note dal sito Dillinger News di Fabrizio Corona. Nello specifico, l'ex re dei paparazzi avrebbe raccontato della richiesta all'ex coniuge, da parte dell'imprenditrice digitale, di una cospicua cifra per il mantenimento.«Si parla di 40 mila euro al mese per gli alimenti», ha affermato Fabrizio Corona. Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le scorrettezze reciproche. Chiara Ferragni si è fatta immortalare di fronte ad una statua di Bonaparte, riprendendo le parole del rapper Marracash, che definì il collega «nano con la sindrome di Napoleone». Fedez ha così deciso di mettere in vendita Villa Matilda, la dimora storica affacciata sul lago di Como. L'ultimo dispetto, almeno in senso temporale, è legato al cane di famiglia, il golden retriever Paloma. «Paloma è della Ferragni, che ha impedito a Fedez di vederla, anche in presenza dei figli», ha raccontato ancora Corona.