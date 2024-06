Meloni da Mentana fa il boom di ascolti: col 10% di share La7 è al terzo posto

Malombra 07 giugno 2024 a

Boom di ascolti per l'ospitata del presidente del Consiglio Giorgia Meloni al TgLa7 di Enrico Mentana. Gli ultimi dieci minuti del notiziario delle 20.00 di mercoledì 5 giugno, che hanno visto Meloni protagonista di un faccia a faccia con il direttore, hanno fatto impennare la curva dello share fino a sfiorare il 10%, portando La7 sul podio dopo Rai1 e Canale5.

L'apparizione del capo del Governo sul canale televisivo di Urbano Cairo ha spento d'un colpo tutte le polemiche relative a una presunta idiosincrasia nei confronti di La7, confermando l'anticipazione del sempre informato Paolo Mieli e confutando lo scetticismo di Corrado Formigli, dubbioso su possibili ospitate di Giorgia Meloni prima delle elezioni europee.

Meloni e Mentana hanno discusso di vari temi caldi, fra i quali la Sanità e i 500 milioni stanziati nelle regioni meridionali per acquistare macchinari; l'accordo sui migranti con l'Albania; l'Ucraina e l'importanza della "deterrenza per costruire la pace". Vi è stato anche spazio per qualche battuta fra il conduttore e l'ospite quando il primo ha ironizzato sulla "incontinenza" rimproveratagli da Lilli Gruber qualche settimana prima. A tal proposito, grande ascolto per il TgLa7 ma anche - a seguire per Otto e mezzo condotto dalla giornalista altoatesina, che aveva come ospite il leader della Lega Matteo Salvini.

Con il capo del Carroccio incalzato dalla conduttrice e da Massimo Giannini, Otto e mezzo ha raggiunto picchi del 10% di share, terzo programma più visto nella sua fascia oraria, dopo Striscia la Notizia e Techetechetè. Le ospitate televisive del capo del Governo e del Vicepremier hanno inoltre destato enorme interesse e clamore sui social media, tanto da mettere in ombra il concerto di Vasco Rossi su Rai1 e la finale dell'Isola dei Famosi su Canale5. Oltre a garantire un ottimo riscontro per la serata di La7 nella fascia compresa fra le 20.00 e le 21.30. Da segnalare, sempre il 5 giugno, anche gli ottimi risultati di Porta a Porta condotto da Bruno Vespa su Rai1, secondo programma più visto in tarda serata contro l'agguerritissimo rush finale dell'Isola.