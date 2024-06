Otto e mezzo, Gruber perde le staffe con Conte: "Fa la prepotente" "Prego un..."

07 giugno 2024 a

a

a

Una puntata a dir poco frizzante a Otto e mezzo, il programma di politica e di attualità che va in onda tutte le sere su La7. A poche ore dall'apertura delle urne, il leader del Movimento 5 stelle ha raggiunto lo studio del talk-show per esporre i propositi del suo partito. In studio con lui, oltre a Lilli Gruber, il direttore di Libero Mario Sechi. Tra i tanti temi affrontati anche quello della guerra in Ucraina, per la quale nè Kiev nè Mosca sono ancora disposti a sedersi al tavolo delle trattative per discutere di una tregua. "Sui confini si fa la pace, cioè che cosa si prende Putin e che cosa resta a Zelensky?", ha domandato il giornalista al leader politico. "Siccome secondo lei è difficile trovare un accordo, allora andremo incontro alla terza guerra mondiale nucleare?", ha domandato Conte. I toni della voce dei presenti si sono alzati e la conduttrice ha cercato di richiamare i suoi ospiti all'ordine.

Conte “Il M5s dirà sempre di no a un nuovo invio di armi in Ucraina”

"Presidente Conte, riformulo in modo più chiaro la domanda di Mario Sechi. Le terre che i russi hanno conquistato, devono restituirle?": questo è stato l'interrogativo posto all'ex premier. "Ascolti, gli interessi in gioco dei russi sono due: uno è quello del tutelare le popolazione russofile, secondo è avere un orizzonte di sicurezza e i propri confini", ha detto Conte. Quando Gruber l'ha incalzato per capire meglio, il leader del M5S si è bloccato: "Se mi fate esprimere il mio pensiero...Lei è la moderatrice e fa la prepotente?". La giornalista, inizialmente, ha mantenuto la calma: "L'Ucraina deve poter entrare nella Nato?". "Qui non c'è neppure la volontà di creare il tavolo", ha replicato il leader. La discussione sul conflitto è diventata poco chiara per i telespettatori perché le voci si sono sovrapposte. "Vi faccio togliere l'audio, un po' di rispetto", ha minacciato Gruber. "Prego", ha risposto Conte. La padrona di casa ha sbottato: "Prego un piffero".