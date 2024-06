Ilaria Salis, casa popolare occupata senza pagare. Senaldi: "Conto da 90 mila euro"

07 giugno 2024 a

Occupazione abusiva e uno scoperto a quattro zeri, spuntano gli scheletri immobiliari. Secondo quanto scrive Pietro Senaldi su Libero, la candidata Ilaria Salis - come noto detenuta in Ungheria in attesa di giudizio - ha vissuto irregolarmente in un appartamento popolare a Milano, in zona Navigli, lasciando un conto salato di arretrati. Ne ha occupato un altro nel quartiere milanese del Corvetto, ma nel febbraio del 2022 era stata sfrattata.

"La novità pre-elettorale è che, carte alla mano, a quei tempi la Salis già non abitava più al Corvetto. Imborghesita, si era fatta la seconda casa, più in centro, negli esclusivi Navigli. Naturalmente, come la prima, anche questa dimora la signora l’ha occupata abusivamente e non l’ha mai pagata", scrive il condirettore di Libero. che pubblica anche l'estratto conto dell'Ater. L'appartamento risulta occupato "fin dal 2008 dall’attivista di estrema sinistra, che così avrebbe avuto nella propria disponibilità due alloggi popolari peri quali non versava un euro". A maggio 2024 la cifra non versata era pari a 90.129,24 euro. "Più del doppio di quanto deve per la pigione non pagata in Corvetto. Il conto è cresciuto malgrado la pigione sia bassa (269 euro), perché in caso di occupazione abusiva l’Aler pretende il 150 per cento in più", spiega Senaldi. Interpellato da Libero per un commento, il padre, Roberto Salis, si è limitato a dire che a lui di questa vicenda "non risulta nulla". Il quotidiano si chiede se, nel caso che Salis verrà eletta al Parlamento europeo, salderà il conto...