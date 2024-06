Fedez vuota il sacco su Ferragni: "Relazione tossica, mai sopportato l'ambiente"

07 giugno 2024 a

a

a

Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto sognare tutti coloro che li seguivano con costanza via social. Poi, dopo il cosiddetto pandoro gate, il rapper e l'influencer si sono allontanati l'uno dall'altra fino a prendere strade diverse. Di sicuro c'è che il cantante, dopo la crisi spifferata, è andato a vivere in un'altra casa e ha iniziato a vedere i figli lontano dalla loro vecchia dimora. Poco, però, si sa sulla separazione o sul possibile divorzio. Ospite sul profilo Twitch dello streamer Grenbaud, Fedez ha parlato del brano Sexy Shop, uscito in collaborazione con Emis Killa e in cui si è detto che si parli della sua ex. "Parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda, non mi sembra di attribuire colpe a nessuno, parlo di una relazione tossica. Poi se qualcuno ci vuole leggere chissà quali robe, bene", ha detto senza tanti giri di parole.

"Sto lottando per...": Fedez rompe il silenzio sui figli. La frase che non sfugge

"Ovviamente mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio e di cui mi sono fortunatamente liberato, perché poi quando chiudi una relazione chiudi con la persona e con tutta la cerchia", ha continuato, confermando la poca simpatia nei confronti dello staff e delle amicizie di Chiara Ferragni. "E io non ho mai fatto segreto che non ho mai sopportato l'ambiente circostante: non uscivo perché non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire o fare vacanza", ha ribadito. Parole, quelle pronunciate dal rapper, che fanno crollare il sogno dei fan e che iniziano a fare chiarezza sul motivo della rottura.