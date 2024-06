Salvini-Gruber, il duello continua sui social: "Giornalisti seri?", l'uscita di Giannini

06 giugno 2024 a

L'intervista di Matteo Salvini a Otto e mezzo, nella puntata di mercoledì 5 giugno del talk di La7, continua sui social. Non sono mancati momenti di dura contrapposizione tra il vicepremier, ministro e leader della Lega e la conduttrice Lilli Gruber e uno dei commentatori fissi del programma, Massimo Giannini. Per Salvini la rete di Urbano Cairo non è certo sinonimo di imparzialità ed equidistanza politica, e non nascondde il suo pensiero durante l'intervista. Accuse di faziosità a cui Gruber replica in diretta: "Questa è una rete piena di giornalisti che fanno il loro mestiere in modo serio tutti i santi giorni, ponendo delle domande. Anche per voi politici è meglio che i giornalisti non siano inginocchiati". Salvini replica: "Dalla mattina alla sera c'è una faziosità che non ho mai visto nemmeno in emittenti di altri paesi". La conduttrice non molla: "Anche la Rai, oggi..", afferma tirando in ballo il servizio pubblico (ma non era TeleMeloni? Misteri).

Video su questo argomento Salvini in diretta su TikTok: "Sono un pacifista. Peace and Love"

Come detto, quello che è andato in onda ieri oggi diventa materiale per i social. Salvini ha postato il video di quello che abbiamo raccontato qui sopra, montato insieme a un altro battibecco avvenuto in trasmissione. Giannini infatti sostiene che "non è vero che chi vince ha sempre ragione, questo vale in America e in Italia. Avete questa tendenza qui, pensare che se uno ha vinto ha sempre ragione". "Allora aboliamo le elezioni, in democrazia funziona così.... Che facciamo, estraiamo a sorte chi governa?", ribatte il leader della Lega. "Insomma, il risultato delle elezioni vale solo se va nella direzione che piace a loro - commenta Salvini sui social postando il video di La7 - Niente di nuovo! Sabato e domenica col voto massiccio alla LEGA rischiate di farli impazzire!", è l'appello per le europee dell'8 e del 9 giugno.