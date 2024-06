Otto e mezzo, Salvini: "Mi allungate la vita", che stoccata a Giannini e Gruber

05 giugno 2024 a

Matteo Salvini è ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo e l'intervista - non può essere altrimenti - in vista delle elezioni europee è scoppiettante. In particolare, Massimo Giannini - ospite fisso della trasmissione di La7 in onda mercoledì 5 giugno - esordisce affermando che in base ai dati e ai sondaggi "Fratelli d'Italia si sta mangiando la Lega", pronosticando una debacle del Carroccio alle urne l'8 e il 9 giugno. Il vicepremier e ministro, nonché leader della Lega, ribatte che quando viene decretata la fine politica sua e del partito che guida "mi allungate la vita". Salvini spiega che è sicuro che la Lega sarà la seconda forza del centrodestra e si che la corsa non è contro gli alleati: "Spero che tutto il centrodestra cresca" e aumenti i consensi. Giannini insiste: se Forza Italia vi supera alle Europee? "Se mio nonno avesse le rotelle...", è la replica del vicepremier.

Più facile stare al governo con Giorgia Meloni o con Antonio Tajani? "Con il centrodestra mi trovo bene al governo, sono stato al governo con i 5 stelle ed era complicato, ora mi trovo assolutamente bene", risponde Salvini. Sulle politiche, il legista spiega di aspettarsi il risultato che è arrivato dalle urne: "Sentivo che gli italiani ci avrebbero pulito perché non hanno accettato la nostra partecipazione al governo Draghi, e ci hanno pulito". Ma ora "tanti italiani ci stanno dicendo che sull'Europa la Lega è quella che ha le idee più chiare e quindi torneranno a votarci", afferma Salvini.