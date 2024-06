Joe Biden e la gaffe della "sedia immaginaria", nuovo video svela l'arcano

06 giugno 2024 a

Joe Biden protagonista di una delle sue memorabili gaffe? Le immagini postate sui social galvanizzano i sostenitori di Donald Trump e in genere gli utenti che non amano il Commander in Chief che nelle presidenziali di novembre correrà per la riconferma alla Casa Bianca. Siamo alle celebrazioni per il D-day, il ricordo dello sbarco in Normandia degli alleati. Il presidente degli Stati Uniti è accanto al presidente francese Emmanuel Macron e le rispettive first lady, quando sembra cercare una sedia dietro di sé. Per lunghi secondi "sleepy Joe", come lo chiama Trump, inchinato alla sua sinistra muove la mano nell'aria in cerca della seduta, che non c'è. Impossibile non leggere nello sguardo dei presenti un filo di imbarazzo.

Conservatives are falsely claiming Joe Biden tried to sit today when there was no chair behind him.



The video they are sharing is deceptively edited, cut short to omit the ensuing seconds of footage that show there was indeed a seat for the US president.https://t.co/JDdMY8Skdo pic.twitter.com/WiMhCGmM5E — Bill McCarthy (@billdmccarthy) June 6, 2024

L'ultima gaffe di Biden, tuttavia, non sarebbe tale. Bill McCarthy, giornalista dell'agenzia francese Afp ed esperto debunker ha postato un video ripreso da un'altra angolazione: "I conservatori sostengono falsamente che Joe Biden oggi abbia cercato di sedersi quando non c’era nessuna sedia dietro di lui. Il video che stanno condividendo è stato montato in modo ingannevole, tagliato più corto per omettere i successivi secondi di filmato che mostrano che c’era effettivamente un posto per il presidente degli Stati Uniti". Nel filmato pubblicato dal Times citato dal giornalista si vede Biden allungarsi verso una sedia posizionata dietro di lui, e che nell'altro video non si distingueva. Dopo qualche secondo di incertezza, finalmente si accomoda seduto. Insomma, una gaffe in meno nell'interminabile elenco di Biden.