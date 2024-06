Fedez e Ferragni "erano insieme": spunta l'indizio che fa sperare i fan

03 giugno 2024 a

Chiara Ferragni e Fedez, un tempo affiatatissimi, ora sembrano molto lontani e con tanti sassolini da togliersi dalle scarpe. Nelle ultime ore, però, gira voce che i due abbiano trascorso di nuovo del tempo insieme. Entrambi hanno postato su Instagram scatti e video che li ritraggono a Forte dei Marmi. Possibile che si tratti di una coincidenza o c'è qualcosa di più? È questo l'interrogativo che tanti fan si stanno ponendo. Stando a quanti rivelano i bene informati, l'influencer e il rapper sarebbero stati attenti a non frequentare gli stessi posti, ma c'è un indizio che sta accendendo la tesi opposta.

La prima a comunicare ai suoi sostenitori di essere sbarcata in Versilia è stata Chiara Ferragni. Sorridente in foto, l'imprenditrice digitale ha condiviso qualche immagine di relax. Fedez, invece, è arrivato il sabato in compagnia degli amici che frequenta negli ultimi tempi. Strade diverse, verrebbe da pensare. Potrebbe non essere così. È plausibile pensare che marito e moglie (forse ex) si siano incontrati. Ad avvalorare questa congettura c'è la ricostruzione di una storia Instagram. In un breve video a cena, condiviso dal cantante, qualcuno ha riconosciuto la voce dell'influencer. "È chiaramente la voce della Ferragni quella che si sente nel video", ha scritto qualcuno su X, ricevendo subito l'approvazione di altri.