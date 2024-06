È sempre Cartabianca, Mauro Corona ricorda i tre ragazzi: "Mondo impazzito"

05 giugno 2024 a

La tragedia del Natisone ha scosso tutti. Due ragazze sono scomparse nella piena del fiume nei pressi del Ponte Romano di Premariacco il 31 maggio e le loro salme sono state recuperate il 2 giugno. Con loro anche un ragazzo, ancora disperso. L'immagine dell'ultimo abbraccio ha fatto il giro del web e ha tenuto per ore gli utenti con il fiato sospeso. La vicenda è stata argomento di dibattito a È sempre Cartabianca, il programma di politica e di attualità condotto da Bianca Berlinguer. Mauro Corona, ospite fisso della trasmissione, ha voluto dedicare ai giovani un pensiero. "Voglio ricordare tutti i ragazzi giovanissimi che muoiono in circostanze così drammatiche", ha detto l'alpinista in apertura di puntata.

"Tre ragazzini ventenni sono stati travolti dal fiume Natisone", ha ricordato ai telespettatori riferendosi ai fatti del Friuli. "Ai familiari la nostra solidarietà e il nostro abbraccio", ha scandito in diretta e in collegamento con lo studio. "Mi ha anticipato, volevo ricordarli con quell'abbraccio che ha colpito tutti. Questa foto è straziante: è l'ultimo abbraccio prima di essere travolti dall'ondata di piena", ha affermato la giornalista mostrando lo scatto che tanto ha colpito in questi giorni. "Vorrei ricordare tutti questi ragazzi giovani. Il mondo è impazzito ormai", ha continuato, per poi ricordare altri fatti di cronaca e aggiungere: "Non so quale biologia sia intervenuta".