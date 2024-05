È sempre Cartabianca, Corona gela Berlinguer: "Ma come si è messa?", scintille in diretta

29 maggio 2024 a

Mauro Corona come di consueto è il protagonista della prima parte di È sempre Cartabianca, su Rete 4, con la conduttrice Bianca Berlinguer per parlare dei fatti della settimana. Nella puntata di martedì 28 maggio, però, lo scrittore-alpinista è incuriosito anche dal particolare outfit della giornalista: "Ma come si è vestita? Come si è messa stasera che sembra la pantera rosa?", afferma Corona in riferimento al colore sgargiante del vestito di Berlinguer.

"Io l'avevo detto, troppo rosa, ma poi mi hanno convinto...", ribatte con lo scrittore che rincara la dose: "Licenzi subito chi le ha consigliato quel vestito lì, abbiamo una certa età, sembra Pippi Calzelunghe". "Sono le stesse obiezioni che avevo fatto io. Certo quando c'è da fare un complimento lei non si risparmia...", continua la conduttrice che va in contropiede. "Il mio finto attacco è solo approvazione, dico il contrario per fare un complimento. Chi disprezza compra. Certo bastava la giacca ma pure i pantaloni, tutta rosa come Pogacar al Giro d'Italia..." continua Corona un po' in imbarazzo. In seguito l'imprenditore Oscar Farinetti veste i panni dell'armocromista e difende le scelte di stile di Berlinguer: "Non è rosa ma rosso vermiglio..."