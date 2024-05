Mauro Corona promuove Meloni: "Lezione a De Luca". E toglie il freno: "Come lo saluterei"

29 maggio 2024 a

Lo scambio di battute tra Giorgia Meloni e Vincenzo De Luca ha monopolizzato il racconto della giornata di ieri. Con passo deciso e sguardo fiero, la presidente del Consiglio ha raggiunto il governatore della Campania e si è presentata come "quella str**za della Meloni", riallacciandosi a un epiteto poco rispettoso usato dal presidente stesso in un suo celebre fuorionda. E non poteva non partire da questo clamoroso botta e risposta il dialogo tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona a È sempre Cartabianca, il programma di politica e di attualità di Rete 4. "Meloni ha fatto benissimo a presentarsi così", ha detto l'alpinista per iniziare, promuovendo senza tanti giri di parole la premier e la decisione di prendere le questioni irrisolte di petto.

Il saggista, ospite fisso del programma, ha voluto sottolineare come anche per le figure istituzionali sia scelta intelligente a volte agire senza premeditazioni. "Non si vive solo di falsità burocratiche, si vive anche di istinto. Se dovessi incontrarlo, lo saluterei dicendo 'sono quel capraio afghano'", ha continuato. Qualcuno ieri ha fatto presente che potrebbe non essere vantaggioso replicare a un'offesa con le stesse parole. Ma Corona non è stato della stessa opinione. "A una cafoneria si risponde con la stessa moneta, Giorgia Meloni ha fatto benissimo. Lei deve dare lezioni quando si tratta di lavoro, di sanità, di salario. Meloni deve dare lezioni quando si parla dei problemi dei Paesi. Ha fatto benissimo a dare una lezione a De Luca", ha concluso.