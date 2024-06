Tale e quale show, chi arriva al posto di Loretta Goggi: i rumors clamorosi

Francesco Fredella 04 giugno 2024 a

Rivoluzione a Tale quale show, dove non ci sarà più Loretta Goggi. Lascerà, dopo molti anni, il ruolo di giurata al programma di Carlo Conti (che scalda i motori per il Festival di Sanremo 2025). Chi prenderà il suo posto? Si è liberata una casella importante che vede susseguirsi varie ipotesi: Simona Ventura, Mara Venier, ma anche Alessia Marcuzzi, Platinette o Andrea Delogu. Chissà. Però, c'è la possibilità che anche Orietta Berti, di recente sul palco del Radio Zeta Future hits live, possa prendere il posto della Goggi.

“Io a Sanremo con un tormentone? Li non vanno tanto i tormentoni, anche se in questi ultimi anni sì. Sanremo è più per le canzoni classiche, quella da ascoltare in intimità ma non lo so questo succederà. Accadrà quando avrò tra le mani una canzone per raccontare qualcosa", ha raccontato a Tag24 a margine della conferenza del Radio Zeta Future hits live.

"Se sono veri i rumor e se mi piacerebbe sostituire la grande Loretta Goggi a Tale e Quale Show? Sì a me piacciono tutte le novità. Mi piacerebbe anche presentare, perché no con una bella scarpetta in mano", ha proseguito la Berti. Sul palco del Radio Zeta Future hits live, nel cuore di Roma, si è goduta l'abbraccio del pubblico: migliaia e migliaia di persone presenti al Centrale del Foro italico per il Festival della Generazione Zeta.