Mara Venier svela: "Domenica In al femminile". E sullo stop..."Non era d'accordo"

03 giugno 2024 a

a

a

Riparte il Tg1 mattina estate e, quindi, gli appuntamenti con ospiti speciali per sorseggiare in loro compagnia un buon caffè. Ad aprire le danze è stata Mara Venier, che ieri ha salutato il suo pubblico assicurando che a settembre sarà ancora al timone di Domenica In. In un'intervista frizzante, la storica conduttrice Rai ha svelato cosa ha in mente per la prossima stagione del suo programma del cuore. "Io volevo assolutamente finire quest'anno. Con quindici edizioni, il record dei record. Non le ha fatte mai nessuno. Io sono arrivata a quindici e ancora mi domando come mai e perché. Non lo so che cosa è accaduto quando ho iniziato anni fa. Mancava qualcuno che conducesse, che facesse da fil rouge", ha confessato pensando agli inizi.

"Perché Mara mi rincorse col bastone". Jerry Calà svela la furia Venier

Tornando al presente e al futuro, la giornalista Giorgia Cardinaletti ha indagato sulle sorprese del prossimo anno, quando Mara Venier tornerà a entrare nelle case degli italiani la domenica pomeriggio. "Abbiamo fatto sei anni di Domenica In fatta di interviste, dove io sono la protagonista. Mi piacerebbe avere la possibilità di condividere. Io vorrei una Domenica In della condivisione", ha anticipato la conduttrice. "La prossima sarà l'ultima. Già vivo una tragedia dentro casa, Nicola non era d'accordo. Ma io non so resistere. È il mio tallone d'Achille", ha raccontato sorridendo. "Mi piacerebbe che fossimo tutte donne lì. Ognuna nel proprio campo", ha aggiunto.