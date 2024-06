Domenica In, Mara Venier in lacrime. Il saluto che scatena i fan: "A settembre..."

Alice Antico 02 giugno 2024 a

a

a

Oggi, domenica 2 giugno, Mara Venier ha concluso la quattordicesima stagione di “Domenica In”, al timone di una puntata ricca di sentimentalismi e arricchita dalla presenza di ospiti come Christian De Sica, Gigi D'Alessio e Roby Facchinetti. Anche Cristiano Malgioglio, noto amico della conduttrice veneta, ha partecipato alla puntata con alcune sorprese per Mara che, specialmente alla fine, si è lasciata andare alle sue confessioni e ai ringraziamenti più sentiti.

Infatti, il momento più atteso dal pubblico, era proprio quello dei saluti finali da parte di Zia Mara- alla quale ormai tutti siamo affezionati-che sono stati memorabili. Alla fine della puntata, gli autori hanno portato al centro dello studio una torta con il numero 500 per festeggiare la cinquecentesima puntata del programma. “Siete dei disgraziati, volevo finire normale", ha scherzato Mara, commossa fino alle lacrime davanti alla sorpresa confezionata per lei dagli autori RAI, presenti in studio: un video con i momenti più emozionanti del programma che lei ha condotto per quindici edizioni, dalla prima del 1994 all'ultima appena conclusa. Tra le immagini del periodo dello studio vuoto durante il lockdown ed i racconti sulla guerra in Ucraina, la raccolta di frammenti organizzato dalla Rai per zia Mara ha reso il momento dei saluti ancora più emozionante.

Bonolis a freddo: "Fate l'amore?", come imbarazza Toffanin a Verissimo

Poi, dopo aver spento le candeline, la Venier ha iniziato a leggere i nomi di tutti i suoi collaboratori, ringraziandoli uno ad uno: “Devo solo ringraziarvi perché senza di voi tutto questo non sarebbe possibile!”- ha detto in modo sincero. La scena è stata subito ripresa più volte sul web e re-tweettata dai fan più fedeli della ‘zia’ più amata d’Italia. La conduttrice ha poi rivolto un ringraziamento speciale anche al marito, Nicola Carraro, commuovendosi mentre diceva: “Grazie Nicola”.

Dulcis in fundo, Mara ha svelato l’arcano: ha confermato la sua presenza anche per la prossima edizione di “Domenica in”. Per mesi, infatti, si è discusso dei possibili successori al timone della conduzione dello storico programma-contenitore della domenica italiana, con Alberto Matano, peraltro collega e amico di Mara, in pole position tra i nomi più gettonati. Tuttavia, Mara ha detto al suo pubblico in modo chiaro: “Ci vediamo a settembre!”, mentre sullo schermo alle sue spalle, si leggeva la scritta: “500 puntate e oltre…”. Dunque, una conferma, apprezzata dai più, che ha lasciato un segno ancora più emotivo alla puntata odierna.

In studio anche il direttore del Day Time della Rai Angelo Mellone: "Lui come Roberto Sergio mi sono stati vicini nel momento più difficile. È stata un'edizione bellissima ma la più difficile. Angelo come te nessuno, non lo dimenticherò mai", ha detto Venier. Parole di stime di Mellone che l'ha definita "Regina della televisione" e ha annunciato: "Pensiamo alla prossima edizone di Domenica in".