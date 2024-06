Verissimo, Gregoraci spiazza tutti su Briatore, Toffanin: "Non siete separati?"

Alice Antico 01 giugno 2024 a

Nel pomeriggio di sabato 1 giugno, tra gli ospiti tanto attesi del salotto gossip di Silvia Toffanin, c’è stata Elisabetta Gregoraci, showgirl e conduttrice, nonché ex moglie di Flavio Briatore e madre di Nathan Falco Briatore. Durante la chiacchierata, è arrivato il momento della fatidica domanda da parte della conduttrice: “Adesso con Flavio come vanno le cose?”.

“Abbiamo questo rapporto che dura, continua a durare”, ha esordito la showgirl. “Come ti dicevo prima, io sono un'ex moglie inusuale, perché odio le guerre, i litigi, i dispetti, e infatti tra noi non ci sono mai stati, e sono molto felice di questo”, ha argomentato. “Penso anche che la serenità di nostro figlio Nathan derivi da questo equilibrio che io e Flavio abbiamo saputo creare negli anni e anche dal fatto che, nonostante ci siamo separati, Nathan non ha mai assistito a quel tipo di dinamiche”, ha dichiarato la Gregoraci. Parlando delle loro attuali vite da separati, la showgirl ha detto: "Io e Flavio abitiamo in due case a 500 metri di distanza l'uno dall’altra, a Monaco. Ceniamo quasi sempre insieme, una volta da me, una da lui, anzi quasi sempre vado io da lui. E a volte passiamo anche le vacanze insieme”.

Ecco allora che, prontamente, la Toffanin ha incalzato: “Beh quindi non sei realmente separata da Flavio Briatore”, provocandola. Ma l’ospite ha continuato a sostenere con serenità la sua idea: “Certo che siamo separati, ci sono semplicemente tanti equilibri che devo mantenere e non è sempre facile, ma cerco di fare del mio meglio”, ha detto. Poi, quando Silvia Toffanin le ha chiesto della sua vita privata, la Gregoraci le ha detto: “Ce l’ho, certo. E cerco di mantenerla riservata”. “Sto bene e sono felice!”, ha concluso l’ospite, rassicurando il pubblico.