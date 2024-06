Chiara Ferragni, quelle confidenze su Fedez: altri problemi? Cosa c'è dietro

Alice Antico 02 giugno 2024 a

La crisi matrimoniale tra Chiara Ferragni e Fedez continua a far discutere, insieme ai gossip e ai presunti flirt che ne sono seguiti. Recentemente, è emerso lo scoop che ha visto Chiara trascorrere un weekend in Versilia, proprio dove si trovava anche l’ex marito. Questo avrebbe potuto far pensare a un riavvicinamento tra i due, ma in realtà i Ferragnez non sono mai stati così distanti. Sui social, non sono mancate frecciatine reciproche: lui attraverso la musica e i riferimenti nel suo nuovo brano "Sexy Shop", lei con alcuni gesti sui social media, come la celebre foto con la statua di Napoleone.

L’ultima reazione di Chiara, tuttavia, riguarda i nuovi tormentoni estivi. Sembra infatti che l’imprenditrice sia sostenitrice dell’ultima uscita "Mezzo rotto”, brano di Alessandra Amoroso e BigMama. Questo perché il video del brano è stato postato su TikTok dal suo truccatore e amico, Manuele Mameli, il quale ha taggato Chiara nel post. Molti hanno interpretato questo gesto come una frecciatina a Fedez, il cui nuovo brano "Sexy Shop”, in collaborazione con Emis Killa, è uscito lo stesso giorno. Non è chiaro dunque se si tratti di una coincidenza o di un atto intenzionale, ma la cosa fa molto parlare.

Nel frattempo, e in aggiunta, un nuovo scoop: Deianira Marzano, esperta di gossip, ha parlato durante un programma radiofonico di confessioni inedite che Chiara avrebbe fatto su Fedez, nel quale l’influencer avrebbe accennato a ulteriori problemi oltre a quelli noti pubblicamente. Sarà vero? Quel che è certo è che, per il momento, nessuno dei Ferragnez si è esposto sui fatti: staremo a vedere.