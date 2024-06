Jennifer Lopez annulla tutto: "Sono devastata ma vi prego di capire". Che succede

01 giugno 2024 a

Un annuncio a sorpresa. Una comunicazione sincera ma che ha lascito perplessi i fan. Jennifer Lopez ha annunciato la decisione di cancellare il suo tour estivo negli Usa per dedicarsi alla famiglia. "Sono devastata dall’idea di deludervi - ha annunciato la cantante e attrice - ma vi prego di capire che non avrei preso questa decisione se non avessi sentito che questa era una cosa necessaria". JLo ha promesso di tornare presto, ma non ha fornito ulteriori indicazioni sul motivo della scelta. L’organizzazione che si occupava del tour "This is me Live" ha spiegato che la star "si prenderà del tempo per stare con i figli, la famiglia e gli amici più stretti". I biglietti acquistati verranno rimborsati.

La notizia arriva dopo insistenti voci che parlano di una crisi tra Lopez e il marito, Ben Affleck. I due, secondo i media americani, vivrebbero da tempo separati. La coppia si era sposata nel luglio del 2022. Nessuno può confermare che la notizia dello stop e la crisi di coppia siano collegate. I due sono stati paparazzati questa settimana alla cerimonia di laurea della figlia di Affleck, Violet. La scorsa settimana, invece, quando a Lopez è stato chiesto se le indiscrezioni sul divorzio fossero reali e quale fosse la verità, lei ha risposto in maniera lapidaria: "Lo sai, più di così".