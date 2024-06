Elly Schlein fa orecchie da mercante, la risposta a Meloni su Schmit è surreale

01 giugno 2024 a

La "banale domanda" di Giorgia Meloni a Elly Schlein cade nel vuoto. La premier dal palco di Piazza del Popolo aveva chiesto alla leader del Pd di dire se condivide gli attacchi del candidato del partito socialista alla Commissione europea, Nicolas Schmit: "Io non sarei una leader democratica. Chiedo pubblicamente a Elly Schlein se condivide queste parole. Elly, è una domanda semplice, non scappare anche stavolta", ha detto Meloni, "se non sono un leader democratico, cosa sono? Un dittatore? E cosa si fa, la lotta armata per depormi?".

Messaggio che Schlein non raccoglie facendo orecchie da mercante: "Sto leggendo delle cose, faccio fatica a capire che lingua sta parlando Giorgia Meloni, che film sta vedendo. Vede un altro Paese. L’altro giorno mi ha attaccata dopo aver detto che la sinistra cancella l’identità, io ho risposto che lei non si rende conto che in un anno e mezzo che governa sta cancellando la libertà delle persone", ha detto la dem replicando a Meloni sulle dichiarazioni di Nicolas Schmit secondo cui i conservatori sarebbero una forza non democratica. "Perché se hai un salario da fame - ha aggiunto -, mentre lei blocca il salario minimo, e non riesci a pagarti l’affitto mentre lei cancella 330 milioni di fondo affitto, se non riesci a curarti perché tagliano la sanità pubblica non hai piena libertà in questo Paese. Quindi noi continuiamo a inchiodare questo governo su una gigantesca questione sociale e salariale che Meloni continua a cercare di eludere con armi di distrazione di massa e che il Pd non è disposto ad accettare". Argomentazioni quantomeno ardite, visto che il salario minimo non c'è mai stato in Italia: quando governava il Pd non c'era libertà?

"Non sono stata politicamente dura con la segretaria Schlein, le ho fatto una banale domanda. Sarà lecito questo o diventa un attacco? - ha poi commentato Meloni, parlando con i cronisti nel corso del ricevimento nei Giardini del Quirinale in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica - Voglio sapere se lei condivide il fatto che il suo candidato alla presidenza della Commissione europea sostiene che io non sia una persona democratica, perché fa la differenza se condivide oppure no. Non mi sembra niente di così aggressivo, è una domanda. Non mi sembra che non sia un leader democratico visto che sono stata eletta con i voti dei cittadini".