Matteo Salvini, affondo a Schlein: "Una garanzia. Lega al governo per 30 anni"

Una campagna elettorale rovente, che si è conclusa per la Lega in piazza Duomo a Milano con l'incontro pubblico dal titolo "Più Italia! Meno Europa". Il leader Matteo Salvini ha esordito salutando la segretaria del Pd Elly Schlein: "Spero rimanga per 30 anni segretaria del Partito democratico. È una brava persona, la sua guida del Pd è garanzia che per 30 anni la Lega sarà al governo", ha scandito il vicepremier dal centro del palco nel corso del comizio elettorale. Poi il ministro ha rinsaldato il rapporto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che oggi ha incontrato i suoi elettori in Piazza del Popolo: "Il mio abbraccio va alla piazza di Roma, quella di Giorgia Meloni, con cui governeremo a lungo. Più proveranno a dividerci, più ci uniranno", ha dichiarato.

Tra i temi affrontanti anche quello della guerra in Ucraina. "Vogliamo il centrodestra unito nei Comuni, nelle Regioni, a Roma, e anche al Parlamento europeo. E se qualcuno del centrodestra per far dispetto dice ’on la Lega no o preferisce Macron a Le Pen, non fa un dispetto alla Lega ma fa il male dell’Italia e degli italiani. Perché fra le bombe di Macron e la pace di Marine Le Pen abbiamo il dovere di scegliere Marine Le Pen", ha continuato Salvini, assicurando che "nei prossimi giorni i gruppi della Lega in Camera e Senato proporranno dei documenti per impegnare tutto il Parlamento a rispettare l’articolo 11 della Costituzione, l’Italia ripudia la guerra. Non possiamo lasciare ai nostri figli la terza guerra mondiale e nucleare sull’uscio di casa".

"Troppi stanno parlando a sproposito di guerra in queste settimane, per quanto tempo dovranno volare palle di cannone prima che debbano essere messe al bando per sempre? Mai un soldato italiano a combattere e morire in Ucraina, mai un missile italiano a spargere sangue e morte in Russia: chi sceglie la lega sceglie la pace", ha aggiunto il vicepremier a una settimana esatta dal voto per le Europee.