Prima di domani, Conte sbotta con Berlinguer: "Corbellerie". Lei lo fulmina

31 maggio 2024 a

a

a

Giuseppe Conte scatenato nel corso dell'intervista con Bianca Berlinguer a Prima di domani, su Rete4, in vista delle elezioni europee. La conduttrice manda in onda alcuni passaggi dell'intervento di Giorgia Meloni ieri da Paolo Del Debbio, a Dritto e rovescio, in cui ha attaccato il leader del Movimento 5 stelle sul sabotaggio del confronto tv con Elly Schlein ma anche sul salario minimo: "Ha governato mille giorni, perché se era tanto importante non l'ha realizzato lui?". Non solo. La premier contesta anche il fatto che una soglia minima delle retribuzioni rischi di far omologare gli stipendi più alti al ribasso.

"Ucraina devastata dalle testate nucleari": la profezia choc di Orsini

A quel punto Conte sbotta: "Se il salario è più basso automaticamente sale a 9 euro l'ora, non è che chi guadagna di più lo vede scendere - afferma il leader grillino - Ma che corbelleria è?", tuona visibilmente innervosito. Poi travolge Berlinguer: "Le chiedo una cortesia non ripeta questa corbelleria, è una conduttrice seria". La giornalista non ci sta e gli fa presente che in assenza di un contraddittorio della maggioranza di norma è il conduttore che fa le obiezioni come "se che ci fosse un altro esponente politico", insomma "è il mio dovere fare delle obiezioni perché le faccio a chiunque, perché se no uno viene qui e dice tutto quello che vuole e nessuno può obiettare".