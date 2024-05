Saviano, non poteva mancare la dose d'odio di Fazio: “Brutta figura planetaria”

30 maggio 2024 a

Non poteva mancare che Fabio Fazio. “Un’altra brutta figura planetaria…”. Il conduttore di Che tempo che fa si è espresso così, su X, ripostando un articolo del Corriere della Sera sulla vicenda dell’esclusione di Roberto Saviano dalla Buchmesse, la Fiera del libro di Francoforte, alla quale sono seguite altre rinunce da parte di scrittori italiani quali Sandro Veronesi, Francesco Piccolo, Paolo Giordano, Emanuele Trevi. Un post al quale seguono commenti che vedono chi, d’accordo con Fazio, sostiene che si tratti di “un’altra censura, un’altra ‘manganellata’ a un intellettuale” e molti che lo attaccano.

Come chi ritiene che “le brutte figure le fanno gli intellettuali o presunti tali ‘democratici, radical chic’”, e chi lancia un vero e proprio questionario chiedendo “Ti interessa che Saviano, Veronesi, etc. non siano al Buchmesse?”, sostenendo che “Di questi sì, francamente non frega uno stracavolo a nessuno”. Dello stesso tenore “Ma davvero pensi che ci siano masse furenti xché Saviano non partecipa ad una fiera del libro? Il vostro piccolo mondo elitario inizia e finisce dentro qualche salotto buono e nelle sezioni di partito, Fazio. Non elevatevi oltre quel che rappresentate«” ammonisce un utente. “Quando c’è una scelta c’è sempre qualcuno che rimane escluso e questa volta è toccato a Saviano”, scrive qualcun altro, mentre c’è chi scrive: “Sì tutto vero” ma chiede di “abbassare un attimo i toni, soprattutto voi personaggi pubblici avete reso le piazze social un campo di battaglia totale”. Si alimenta ancora di più il soccorso nei confronti di Saviano, con i soliti toni anti governo Meloni.