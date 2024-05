Tagadà, Tarquinio alza la voce e inguaia il Pd: “Sciogliere la Nato e basta armi ad Israele”

28 maggio 2024 a

L’ennesima strage di civili a Gaza è tema di dibattito all’interno della puntata del 28 maggio di Tagadà, il talk show pomeridiano di La7 che vede Tiziana Panella alla conduzione. La padrona di casa interroga il suo ospite, Marco Tarquinio, mentre scorrono le immagini di Rafah, la zona della Striscia presa di mira dagli attacchi di Israele: “In Ucraina i danni collaterali si iniziano a chiamare crimini contro l’umanità, è il momento di utilizzare lo stesso lessico per tutte le guerre – il riferimento a Gaza del candidato alle elezioni Europee -. Se le alleanze servono sono difensive, servono a frenare offese contro l’umanità, se invece servono a perpetuare le guerre è meglio scioglierle. Sciogliere l’alleanza con Israele, perché fermi la guerra, quindi non si riforniscano gli arsenali in Israele. E magari per quello che ci riguarda sciogliere la Nato in Europa, è necessaria un’alleanza fra pari con gli Stati Uniti d’America sciogliendo il vecchio per costruire il nuovo. Non si fa in un giorno, ma bisogna farlo”. Che cosa pensa Elly Schlein e tutto il Pd di questa presa di distanze da Tel Aviv e dall’Alleanza Atlantica?