Meteo giugno, quando arriva il caldo vero. Giuliacci: "Due importanti novità"

Come si evolve la situazione del meteo mentre ci avviciniamo all'estate? A fornire le ultime previsioni del tempo e le tendenze per la prima parte del mese di giugno è il colonnello Mario Giuliacci. All'orizzonte "due importanti novità", spiega in un video pubblicato sul profilo YouTube MeteoGiuliacci , perché "entro il 4 giugno finalmente cesserà la lunga fase piovosa che ha interessato e il centro e soprattutto il nord Italia", afferma il meteorologo.

La seconda novità è che "sta per arrivare sull'Italia il caldo anticiclone africano, seppur con un ritardo di circa 15-20 giorni rispetto alla tabella di marcia prevista di marcia". Nel dettaglio, "fino al 3-4 giugno sull'Italia arriveranno tre piovose perturbazioni atlantiche", in grado di portare piogge abbondanti al nord quantificabili in 50-100 millimetri, moderate al centro (30-40 millimetri) e scarse al sud: meno di 20 millimetri.

Come inizierà il mese di giugno? "Tra l'1 e il 4 giugno - spiega Giuliacci - farà caldo al sud" grazie ai venti di Scirocco, ma tra il 5 e l'8 di giugno l'anticiclone africano si allungherà prima al sud e poi su sulle altre regioni. L'effetto sarà un innalzamento delle temperature: "Soprattutto tra il 7 e l'8 giugno saremo intorno ai 30-35 gradi al Sud, 28-30 al centro e 25-28 al settentrione", conclude il volto noto del tempo in tv e sul web.