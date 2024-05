Verissimo, il dramma di Vitagliano: "Ho avuto paura di non farcela"

25 maggio 2024 a

A Verissimo torna Costantino Vitagliano. L'ex tronista racconta a Silvia Toffanin il suo dramma e l'andamento della terapia contro la malattia rara che l'ha colpito. Una macchia scura sull'addome all'altezza dell'aorta. Vitagliano scoppia in lacrime e si commuove anche di fronte alle immagini della figlia Ayla.

"La terapia sta funzionando - dichiara Costantino Vitagliano - Abbiamo inserito una nuova iniezione e dall'ultima Pet che ho fatto adesso è emerso che l'alone che era attorno alla mia parte addominale sull'aorta è calato della metà. Da 36 millimetri siamo arrivati a meno di 15. Per riprendere la mia vita normale dobbiamo andare sotto i 5 millimetri. Oggi sono contento che al primo tentativo è andata bene. Perché non si sapeva se poteva funzionare o no. Ho avuto paura di non farcela e magari trasmettevo a lei Invece adesso ho voglia. Lo devo fare".