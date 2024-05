Tagadà, Ettore Rosato su caso Toti: "Bisogna cambiare le regole"

24 maggio 2024 a

a

a

Caso Toti, se ne parla durante la puntata di Tagadà del 24 maggio. Ettore Rosato di Azione chiede di cambiare le regole del gioco e di ostacolare i finanziamenti dei privati che possano delineare un conflitto d'interessi.

"L'inchiesta che è scoppiata in Liguria mostra l'incapacità della nostra legislazione di chiarire alcune cose. Quando un contributo elettorale legittimo viene versato da chi ha una concessione e il contributo viene versato a chi quella concessione la dà, sicuramente non siamo di fronte a una normalità di rapporti tra politica e impresa. Questo va corretto. Noi abbiamo chiesto a tutti i partiti, con una nostra proposta di legge, di correggere questo. Quando uno dà un'autorizzazione e chi riceve l'autorizzazione dà un contributo si può mettere in pista un atteggiamento di parte e, infatti, si è aperta un'inchiesta su questo".