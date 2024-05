Tagadà, a Giannini non sta bene nulla: “Meloni e Chico Forti, del tutto improprio”

20 maggio 2024 a

Giorgia Meloni ha fatto bene ad accogliere personalmente Chico Forti? È questo il sondaggio fatto il 20 maggio su Tagadà, talk show di La7 condotto da Tiziana Panella. In attesa dell’esito della domanda rivolta ai telespettatori, il quesito viene rivolto a Massimo Giannini, editorialista di Repubblica: “Io voto no. Fermo restando che tutto ciò dal punto di vista dei diritti, anche di chi è stato condannato, aiuta la sua esistenza è per me benvenuto. Il fatto che lui torni qui è positivo. Il fatto che lo sia andato a ricevere il presidente del Consiglio mi sembra del tutto improprio. Capisco e condivido quelli che dicono ‘Beh, adesso vediamo che cosa farai quando torna Ilaria Salis’. Salis ha picchiato due attivisti neonazisti, reato che prevede pene severissime in Ungheria. Forti è stato condannato per omicidio, ho l’impressione che lo si stia trasformando in un’icona della destra. Non so perché, non riesco a capirlo, ma mi sembra che nella contrapposizione tra questa figura e Ilaria Salis ci sia anche qua un modo per polarizzarci e fare doppi standard”. “Mi sembra veramente una follia”, la chiosa di Giannini prima che Panella chiude la trasmissione.