Mario Giordano smaschera Fedez e Ferragni: il "grande inganno" dietro il caso

“Un gigantesco inganno”: Mario Giordano non ha dubbi sui Ferragnez. La coppia avrebbe portato avanti un grande inganno usando “i buoni sentimenti della gente” e dipingendo una realtà ben diversa da quella descritta sui social. Il conduttore del programma Mediaset “Fuori dal Coro”, ospite insieme a Selvaggia Lucarelli di Bianca Berlinguer e del suo “E’ sempre Cartabianca” su Rete 4, ha detto la sua sull’ormai ex coppia social più influente d’Italia. Il risultato è una condanna senza appello.

“Ho avuto sempre un’attenzione sulla falsa solidarietà, su quelli che ingannano usando i buoni sentimenti della gente – esordisce il giornalista – perché tutti gli inganni sono odiosi e quelli che ingannano le persone facendo leva sul sentimento di generosità sono particolarmente gravi”. “Mi sembra che la parola chiave sia per l'appunto ‘inganno’. Perché se è vero la notizia di oggi, che Fedez paga per mettere a tacere per tenere la fedina penale, vuol dire che ha tentato di ingannare quando diceva che non era vero che era lì – il conduttore si riferisce agli ultimi sviluppi del pestaggio di Cristiano Iovino, il personal trainer romano, e del presunto accordo economico tra i due per chiudere la vicenda – Chiara Ferragni ha ingannato dicendo che più pandori si compravano e più si faceva più beneficenza”.

“È un gigantesco inganno questa storia. In questo momento io sono arrabbiato non tanto con loro, Fedez a questo punto mi fa anche un po’ pena anche se mi ha attaccato selvaggiamente – spiega Giordano che poi chiude il suo intervento– Me la prendo con noi, me la prendo con tutti quelli che hanno creduto a questi inganni, che ne hanno fatto un simbolo degli intellettuali. Che hanno fatto dell’Ambrogino d'oro, il simbolo della beneficenza, il simbolo dei buoni sentimenti, il simbolo dei valori etici. E c'era dietro invece un grande inganno”.