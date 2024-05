Dimartedì, Bocchino fa infuriare Bersani: "Quando tu eri al governo..."

Francesco Forgione 22 maggio 2024 a

Italo Bocchino attacca Bersani sulla sanità: “Avete lasciato un paese allo sfascio”. Dura la replica del fondatore del Partito Democratico: “Lei racconta balle”. Durante Dimartedì, talk show politico di La7 condotto da Giovanni Floris, l’ex parlamentare e giornalista Italo Bocchino si scaglia contro Pierluigi Bersani e il Pd sul tema della sanità. L’ex direttore del Secolo d’Italia fa riferimento al periodo in cui i dem erano al governo e Bersani aveva il ruolo di ministro: “Quando eravate al governo avete dato 8 miliardi in più al fondo sanitario in 8 anni, un miliardo in più all’anno. La Meloni nel primo triennio ha destinato 9 miliardi in più nel primo triennio”. Poi affonda il colpo: “ Stiamo parlando di più del doppio di quello che avete fatto voi. La verità è che voi avete lasciato un paese allo sfascio”.

La replica di Bersani non si fa attendere e arriva sotto forma di metafora: “La spesa sanitaria non si calcola così. Se tu prendi un bambino di 10 anni e gli dai una scarpa del 22 è ok. Se poi quando ne ha 30 gli dai una scarpa del 24 e dici che gli hai dato due numeri in più, lui deve tagliarsi un piede”. L’ex ministro dello Sviluppo economico puntualizza: “Il suo calcolo è errato. La sanità si calcola sul Pil. Mai la spesa sanitaria è arrivata dove la state portando voi, al 6% del Pil”. Poi chiude il suo intervento : “Bocchino ma cosa mi viene a raccontare. Se ci raccontiamo le balle non si va da nessuna parte”. "Non sono balle, sono numeri", ribatte il giornalista.