Depardieu-Barillari, accuse incrociate ma spuntano le immagini: cosa è successo

Denunce e accuse incrociate. L'incontro ravvicinato tra l'attore francese Gerard Depardieu e "the king of paparazzi" Rino Barilari ha fatto di colpo tornare via Veneto ai tempi della Dolce Vita, con tanto di scintille tra i fotografi e divi poco propensi a farsi immortalare. Come noto martedì 21 maggio Depardieu era seduto a pranzo all'Harry's Bar quando è arrivato Barillari che ha scattato alcune foto. L'attore avrebbe poi aggredito il reporter, colpito da tre pugni al volto, che dopo essersi fatto curare ha presentato denuncia.

Le versioni dei due sono discordanti. I testimoni dello scontro sono stati sentiti dai carabinieri che stanno inoltre acquisendo le immagini registrate dalle telecamere per capire se abbiano ripreso il momento in cui Depardieu ha sferrato i pugni contro il fotografo romano. Barillari dopo l’aggressione è andato in ospedale dove ha avuto dieci giorni di prognosi e poi in tarda serata dai carabinieri della stazione di via Veneto per presentare denuncia. Ma una denuncia nei suoi confronti è stata invece presentata alla polizia dalla compagna dell'attore, Magda Vavrusova, che lo accusa di averla spinta "toccandomi il busto e il petto con il braccio". "In questo momento in cui presento la denuncia provo ancora dolore, è stato violentissimo", ha dichiarato agli agenti della questura di Roma, ai quali ha sporto denuncia per violenza, secondo quanto riferisce l’avvocato di Depardieu, Delphine Meillet.