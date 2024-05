Rino Barillari picchiato da Gerard Depardieu a via Veneto: "Tre pugni al volto"

Francesco Fredella 21 maggio 2024 a

Rivive in tutto la Dolce vita romana di via Veneto. Persino negli attacchi ai paparazzi, anzi al paparazzo: Rino Barillari, The king per antonomasia. A pranzo all'Harry's bar di via Veneto c’è Gerard Depardieu. Secondo l’Adnkronos sta pranzando insieme alla compagna e ad altre quattro persone ai tavolini all'aperto. Barillari lo nota e sfodera la macchinetta per scattare foto. L’Adnkronos scrive: “occhio veloce, scatto fulmineo, il king sfodera la sua macchina fotografica, si avvicina al tavolo e con il sorriso flasha i commensali. Una sorpresa evidentemente non gradita”.

Depardieu pizzicato così a Via Veneto, come si gusta la cacio e pepe... | FOTO

Infatti, secondo la ricostruzione, la compagna dell'attore francese avrebbe cercato di bloccare il fotoreporter 79enne e Depardieu, prima gli avrebbe tirato del ghiaccio addosso. Poi, sempre secondo indiscrezioni, avrebbe colpito Barillari con tre pugni al volto, scaraventandolo a terra. Il fotoreporter è stato assistito dal titolare del locale, Piero Lepore, il primo a chiamare i soccorsi. E’ stato portato in ospedale.