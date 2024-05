Carlo Conti torna a Sanremo: "Ci sto pensando". La rivelazione sul regolamento

22 maggio 2024 a

Mesi di supposizioni e di retroscena non hanno tolto gusto all'annuncio ufficiale. Sarà Carlo Conti il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. È stato annunciato oggi al Tg1 delle 8, ma l’indiscrezione era già stata di fatto confermata dall’ad della Rai Roberto Sergio, che ha postato la foto insieme all'ex disc jockey scrivendo: "I Conti tornano sempre". In diretta dall'angolino di casa dedicato alla musica, Conti ha commentato la notizia con Giorgia Cardinaletti, al timone dell'edizione del Tg1 delle 20. "I Conti tornano. Ho ricevuto più messaggi oggi di quando è nato mio figlio. Oggi ho capito che sono invecchiato, l'unica cosa che rimane uguale è il colore della pelle, la voglia di fare festa e musica. Cercherò di riprendere quel lavoro fatto e portato avanti alla grande dalle due edizioni di Baglioni e alla grandissima dalle cinque di Amadeus", ha commentato sorridente.

Non poteva mancare una domanda sui cambiamenti che potrebbero essere apportati. "Cambierò qualcosa nel regolamento? Ci sto pensando, qualche novità ci sarà, Anticipazioni? Non le so neppure io. Sanremo resta comunque una meravigliosa festa della musica", ha risposto. Il primo passo sarà infatti quello di mettere mano alle regole. Poi via con l'ascolto delle canzoni presentate dai papabili concorrenti. "Ci sto pensando, ci sto ragionando sopra, qualche novità ci sarà, ma Sanremo resta sempre Sanremo, una grande festa della musica. Adesso cominciamo a metterci al lavoro con serenità, tranquillità e leggerezza cercando di divertire il pubblico. E di leggerezza in questo periodo ce n’è bisogno", ha detto il conduttore. E ha concluso "facendo in bocca al lupo all’Atalanta e poi mercoledì prossimo alla mia Fiorentina".