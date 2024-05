Omnibus, Orsina svela l'Europa del futuro: "Qual è il gioco di Meloni"

21 maggio 2024 a

a

a

Le elezioni europee di giugno si avvicinano e i leader politici mettono a punto le strategie per far crescere il loro peso sulla scena pubblica. Se ne parla durante la puntata di Omnibus del 21 maggio quando in collegamento c'era il professor Giovanni Orsina, dell'università Luiss. Orsina svela la strategia del premier Meloni negli equilibri di Bruxelles.

La manina dietro l'incidente di Raisi: il sospetto di Arditti sul vero colpevole del disastro

"Il gioco di Giorgia Meloni è quello di collocarsi come cardine e cerniera. Cioè essere la forza politica di destra che dialoga con i popolari ma fa da gatekeeper rispetto alle forze alla sua destra, quelle che possono essere incluse e quelle che non possono esserlo. Questa è la sua idea astratta. Il problema è capire dopo il voto se questa posizione le sarà consentita. Nessuno vuole che un altro partito sia nella posizione di cardine perché il cardine ha un sacco di vantaggi. Bisognerà capire se le sarà consentito o le sarà richiesta una scelta. Dipenderà da come si muoveranno tutti: alla sua destra e alla sua sinistra in un gioco molto complesso fatto da tanti partiti nazionali e gruppi politici che seguono il proprio interesse. È un gioco talmente complesso che oggi è impossibile da prevedere".