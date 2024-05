È sempre Cartabianca, Corona non si tiene: "Invidiosi, si condannano da soli"

21 maggio 2024 a

"Asia ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri. Sergio Mattarella". Il Presidente della Repubblica è entrato su Instagram per commentare il video di una bambina malata. Affetta da un tumore e costretta a cure continue, la bambina di 14 anni è circondata dall'affetto dei medici e degli impiegati dell'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli, ma è anche bersaglio degli hater. È stato lo stesso ospedale a diffondere un video nel quale la ragazza suona il pianoforte. Questa storia commovente è stata scelta da Bianca Berlinguer per iniziare il suo settimanale colloquio con Mauro Corona. "Le hanno scritto delle cattiverie pazzesche. Come è possibile? Tanta cattiveria, protetta dall'anonimato. Non si firmano con nome e cognome", ha detto la conduttrice rivolgendosi al suo ospite fisso.

"Ripeterò sempre 'Il mondo è bello e feroce'. Questa gente ha problemi con il suo vivere, con i suoi problemi, con il suo malessere", ha dichiarato Corona. Poi, pensando alla bambina del filmato virale, ha continuato: "Le raccomando di non sentirsi offesa e di lasciare scorrere queste emozioni. Guai se cadiamo nella trappola di sentirsi bastonati. Non diamo loro soddisfazione perché sono come gli invidiosi, si condannano da soli". "Si stanno già punendo loro stessi. Hanno rabbia, invidia. Si puniscono già da soli. Mi arrivano insulti. Ci rido sopra, mi bevo un buon bicchiere di vino", ha aggiunto l'alpinista.