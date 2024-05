È sempre Cartabianca, il collegamento fa i capricci. Corona a Berlinguer: "Non se ne può più"

15 maggio 2024 a

a

a

Un inizio di puntata frizzante. "Mauro ci sei? Noi non ti vediamo": così Bianca Berlinguer ha dato il via all'ultimo appuntamento di È sempre Cartabianca, il programma di politica e di attualità del martedì sera di Rete 4. In collegamento con la conduttrice, come tutte le settimane, Mauro Corona. "Prima mi hanno detto che era buono, poi che non era buono. Adesso com'è la situazione?", ha chiesto ancora la giornalista per capire se il collegamento audio con l'sopite fosse stato ripristinato correttamente. "Io la sento a tratti", ha provato a rispondere lui sorridendo. "Cominciamo o non cominciamo?", l'ha incalzato Berliguer. L'alpinista ha perso la pazienza: "Dovrà convenire con me che non se ne può più. Ogni volta c'è un inciampo. Una volta non mi vedo, una non mi sento. Forse sono già scomparso".

La conduttrice ha cercato di iniziare una discussione sui temi della settimana, ma ha assicurato al suo interlocutore: "Protesterò sentitamente". "C'è un problema di satellite? C'è maltempo?", ha domandato Berlinguer per provare a capire le cause del problema. "Non rimproveri i manovranti che può succedere", ha detto Corona. La giornalista ha allora suggerito di dare al saggista un microfono classico. "Adesso la sento, partiamo", ha affermato lui. Contento il pubblico e i telespettatori che così si sono immersi nell'atteso dialogo sugli argomenti cadi degli ultimi giorni.