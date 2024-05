Franco Di Mare è morto: il giornalista Rai era malato di mesotelioma

17 maggio 2024 a

È morto il giornalista Rai Franco Di Mare. Aveva 68 anni. A darne notizia è la famiglia: "Abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie", hanno comunicato con una nota. Storico inviato e direttore Rai, era malato da diversi anni di mesotelioma. Solo qualche settimana fa era apparso in video per l’ultima volta a Che Tempo che Fa da Fabio Fazio, denunciando l’assenza di vicinanza dell’azienda a seguito della sua malattia contratta a causa dell’esposizione all’amianto durante la guerra in Jugoslavia. “Mi sono preso il mesotelioma, un tumore molto cattivo”, aveva annunciato il giornalista nello studio di Che Tempo che Fa. Poi, in un'intervista concessa al Corriere della Sera qualche giorno dopo, aveva aggiunto di avere "poco da vivere". La malattia, aveva spiegato, è “legata alla presenza di amianto nell’aria e si prende tramite la respirazione di particelle di amianto, senza rendersene conto”.