Berlinguer, messaggio a Di Mare: "Il passato non conta più", la scontro in Rai su Corona

Le vecchie ruggini sono alle spalle. “Il passato a questo punto non conta assolutamente più. Un abbraccio fortissimo a Franco Di Mare”, dice Bianca Berlinguer dopo che Mauro Corona ha introdotto l'argomento a È sempre Cartabianca, il programma di Rete4, martedì 30 aprile. Il giornalista come noto ha annunciato, intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, di avere un tumore in fase terminale, un mesotelioma dovuto all'esposizione all'amianto.

Quando era direttore a Rai 3, Di Mare aveva spesso polemizzato con Berlinguer, allora nella tv pubblica. “Abbiamo avuto tanti scontri con Franco Di Mare ma in questo momento ci teniamo a dargli un abbraccio fortissimo perché, insomma, sappiamo che non sta bene, sta molto male, e quindi davvero tutta la forza che è possibile, nonostante appunto quello che è successo in passato, a questo punto non conta assolutamente più. Un abbraccio fortissimo a Franco Di Mare”, ha detto la conduttrice.

“Ho saputo del nostro amico Franco Di Mare, gli ho mandato un messaggio che tenga duro, che io sono al suo fianco con abbracci di energia - ha detto Corona - Se ha bisogno del CRO di Aviano", struttura oncologica in Friuli, "io lì conosco tutti, avendo avuto le figlie purtroppo ricoverate lì. Quindi, caro Franco, seppelliamo le ruggini, tieni duro che ti mando energia“.

L'acme delle polemiche tra DI Mare e Berlinguer si registrò nel 2020, quando l'allora direttore di Rai 3 estromise Corona da Cartabianca, contro il volere della conduttrice, affermando che beveva in diretta. Ne scaturì un'astra polemica, fino al reintegro dello scrittore alpinista nel programma. Vecchie ruggini, ormai superate in questo momento drammatico.