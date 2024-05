Pomeriggio 5, Fedez si è tradito su Iovino: "Come fa a dirlo?". il sospetto

14 maggio 2024 a

Gli inquirenti "sono certi" della presenza di Fedez nel luogo dell'aggressione di gruppo a Cristiano Iovino, il personal trainer con cui il gruppo del rapper aveva avuto una lite, forse una rissa, qualche ora prima in un locale di Milano. Secondo l'inviato di Pomeriggio 5, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5 martedì 14 maggio, sono diverse le cose che non tornano nella versione di Fedez, che aveva assicurato di non essere lì, quella notte. Gli investigatori sono convinti del contrario, ma non solo. "Pare che non sia stato notificato nulla a Fedez", indagato dalla procura di Milano per rissa, e quindi non si capisce come possa essere a conoscenza che le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso il pestaggio di Iovino fossero poco chiare: "Come ha fatto a dirlo?". Poi c'è la mancata denuncia da parte del personal trainer del famoso caffè con Ilary Blasi nell'ambito della separazione da Francesco Totti.

Fedez, cosa trapela dalle indagini: che faceva la notte del pestaggio

"Questa secondo me è la chiave di tutto il mistero", afferma Aldo Vitali, direttore del settimanale Tv Sorrisi e canzoni. Secondo il giornalista "evidentemente non è stato come si diceva all'inizio, un apprezzamento di Iovino a una ragazza del giro di Fedez", continua, perché il personal trainer "è una persona abituata a vivere in certi ambienti, non stiamo parlando di gente di baby gang ma di un personal trainer di grande successo che vive tra Milano e Roma in appartamento lussuosi, è un po' strano che faccia degli apprezzamenti volgari". Insomma, "è evidente che c'è qualcos'altro" dietro alla rissa nel locale di Milano e ai fatti che sono seguiti in cui sono coinvolti ultras del Milan.

"C'è il referto medico": Fedez-Iovino, esclusiva di Corona. E tira in ballo Di Gresy

Alle nuove attenzioni della stampa Fedez ha risposto con una storia social: "Leggo più ca***ate sui giornali che sui muri dei ce**i", scrive citando una canzone. Un segnale di evidente nervosismo, viene notato in studio. Sempre Vitale poi ci mette il carico da undici citando la crisi con la moglie Chiara Ferragni: "Fedez sembra vittima della fesseria del neo-separato che si sente padrone del mondo, è uscito da una situazione molto costretta con la moglie e i bambini e ora si è scatenato, Ma ha smarrito la retta via", ha de