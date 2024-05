DiMartedì, Augias e il solito refrain anti-Meloni: "Ancora capo dell'opposizione"

14 maggio 2024 a

Si parla con insistenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della puntata del 14 maggio di DiMartedì, il talk show serale di La7 che vede Giovanni Floris alla conduzione. Ad essere interpellato sulla leader di Fratelli d’Italia è il giornalista Corrado Augias, che dà una bacchettata alla premier: “Berlinguer, De Gasperi, Nenni, La Malfa, sono quelli che dicevano ‘Sono qui per dirvi una cosa che può essere utile. Per dirvi che cosa dovremmo fare’. No, si dice ‘Sono qui perché sono una come voi’. Io a Meloni faccio un altro rimprovero, dopo due anni in cui siede a Palazzo Chigi continua a parlare e ad intervenire come se fosse il capo dell’opposizione”.

Si passa poi a parlare della riforma costituzionale del premierato, voluta dal centrodestra, con Augias che ironizza sulla numero uno del governo dopo che viene mandata in onda una sua vecchia clip: “Meloni all’inizio ha detto più volte che non è vero che questo progetto del premierato limita o altera i poteri del presidente della Repubblica, che è una cosa palesemente falsa. Altroché se li limita, proprio gli amputa delle competenze”.