Chiara Ferragni e la beneficenza, Giordano: "Soldi finiti in rivoli strani..."

I nomi di Chiara Ferragni e di Fedez continuano a campeggiare sulle pagine dei giornali. L'influencer è recentemente volata negli Stati Uniti e pare stia per esordire nel mondo del cinema. Il rapper, invece, è stato tirato in ballo nella questione del pestaggio di Cristiano Iovino. Due persone, stando a quanto si apprende, avrebbero visto il cantante nei pressi del luogo dell'aggressione. Intanto, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un libro sull'ascesa e la rovina della coppia, focalizzandosi soprattutto sul cosiddetto pandoro gate e sulla spinosa questione della beneficenza. A Zona bianca, il programma di politica e di attualità di Rete 4, Giuseppe Brindisi ha chiamato un insieme di ospiti per discuterne in diretta tv. Paolo Giordano si è detto scettico. "L'impressione è che lei non gestisse quasi nulla e delegasse molto ciò che usciva e veniva brandizzato dal suo nome. Questa è una responsabilità molto grave, soprattutto quando c'è un'opera di beneficenza", ha detto.

"Stai facendo un'iniziativa che presenti come beneficenza ma non la segui e questi soldi finiscono in rivoli strani o non facili da comprendere. Come dice giustamente Selvaggia, non lo sappiamo", ha aggiunto poco dopo il giornalista de Il Giornale. A quel punto ha preso la parola Candida Morvillo, che, invece, ha cercato di attirare l'attenzione dei telespettatori sul ruolo e sull'uso dei social. "Io credo che ci siamo abituati a pensare che tutto quello che seguiamo sui social sia esattamente corrispondente alla realtà. Abbiamo un po' perso il senso della misura", ha affermato dal centro dello studio. "Anche quando raccontiamo l'imprenditrice e ci immaginiamo che vada in azienda tutti i giorni perché vediamo i post, è comunque una rappresentazione. Quello che mostrano sui social è un riassunto di quello che fanno. Ecco perché siamo così rancorosi verso Ferragni", ha concluso.