Stasera Italia, Don Patriciello inchioda De Luca: "Aizza i camorristi contro di me"

Don Maurizio Patriciello è sbigottito dalle parole pronunciate da Vincenzo De Luca nei suoi confronti. Nella giornata del botta e risposta con il governatore della Campania, il parroco di Caivano è ospite della puntata dell’11 maggio di Stasera Italia, talk show di Rete4 che vede Sabrina Scampini alla conduzione, e replica così a chi lo critica: “Io ho sempre detto che i preti anti-Camorra non esistono, io sono un prete e basta. Qualsiasi aggettivo si aggiunge al mio essere prete mi sminuisce. Io sono prete, prete per chi mi ascolta in questo momento in televisione, ho appena terminato di celebrare la messa, domani a mezzogiorno abbiamo la Cresima di 40 giovani del nostro Parco Verde. Sono accanto a chi ha bisogno, sono il prete di tutti. Nell’annunciare il Vangelo c’è già la denuncia del male. Se il male del mio quartiere si chiama Camorra lo chiamiamo con questo nome, se si chiama Mafia lo chiamiamo Mafia. E così per gli altri mali come aborto e utero in affitto. Il male va chiamato con il giusto nome, tutto qua. Chi è che ha detto mai a De Luca che c’è il monopolio del prete anti-Camorra? Sono cose che non stanno né in cielo e né in terra, qualcuno sta proprio farneticando”.

Don Patriciello manda poi un messaggio direttamente a De Luca: “Caro De Luca, tu lo sai che ti voglio bene, ci mancherebbe altro. Però dico che le tue parole sono pericolose. Non sono offeso, ma sono impaurito adesso, sia io che la mia scorta. Perché se due anni fa hanno messo la bomba fuori dal cancello qua, De Luca sta dicendo ai camorristi ‘Non abbiate paura, continuate, tanto non è nessuno questo prete qua’. E’ una cosa gravissima. Se De Luca è pronto e mi vuole io lo vado ad abbracciare quando vuole. Io – chiosa l’uomo di Chiesa - non ho nemici, se altri sono miei nemici sono fatti loro”.