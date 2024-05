Mentana e Gruber, pace fatta con La7? Cairo: "Non ho parlato con loro ma..."

10 maggio 2024 a

Pace fatta tra Enrico Mentana, Lilli Gruber e Urbano Cairo? Sembrerebbe di sì. Dopo dirette tv ad alta tensione e frecciatine sottili ma potenti, pare che i due volti di spicco di La7 e i vertici dell'azienda abbiano trovato il modo per ricucire lo strappo e far tornare il sereno. "Condivido da sedici anni la linea e le regole della mia azienda", ha dichiarato la conduttrice di Otto e mezzo dopo la nota ufficiale della rete in cui si invitava i due professionisti a mantenere reciproco rispetto e a proteggere il valore del lavoro di squadra. Il direttore del Tg, invece, ha sottoscritto, aggiungendo dal suo studio: "Non accusiamo nessuno, non vogliamo essere accusati". Oggi, però, Urbano Cairo è tornato sulla questione per porre definitivamente fine a questa faida.

Ieri "ho fatto un comunicato in cui riaffermavo dei principi che sono per noi importanti e mi ha fatto piacere che entrambi l’abbiano sottoscritto. Io non ho neanche parlato con loro, non è che ho fatto moral suasion. Entrambi erano d’accordo, quindi sono molto contento di questo". Lo ha detto Urbano Cairo presidente del Torino Football Club, Cairo Communication e di RCS MediaGroup, a margine della presentazione della Milano Civili Week in merito alla diatriba tra Lilli Gruber e Enrico Mentana.