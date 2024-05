Mentana, dopo le scintille con Gruber passa al Nove? Le indiscrezioni sul telemercato

Francesco Fredella 08 maggio 2024 a

Chi arriva e chi va via. Così, con le dichiarazioni di Mentana - che risponde alle accuse al vetriolo di Lilli Gruber - inizia il “telemercato”. Ufficialmente. Andiamo per gradi: il direttore del Tg di Urbano Cairo parla in coda al telegiornale del Tg di La 7, dopo le frecciatine della Gruber (tutto per colpa di un piccolo sforamento di tempo da parte di Mentana, che aveva avvisato la direzione dopo i fatti di cronaca raccontati nel telegiornale). “Fondamentale mantenere il rispetto reciproco”, dice La7. E, adesso, si parla di manovre televisive e toto-nomi: potrebbe concretizzarsi il passaggio al Nove. Il condizionale è d'obbligo in questo caso, visto che l'arrivo a Nove di Amadeus - che ha lasciato dopo anni e anni la Rai - apre una nuova stagione televisiva. Molte star potrebbero trasferirsi, tanti contatti e offerte e molte indiscrezioni.

Si parla anche dell'arrivo di Barbara d'Urso al Nove, ma i vertici dell'azienda smentiscono e Carmelita - nel giorno del suo compleanno - presenta urbi et orbi il suo arrivo su TikTok. La nuova stagione tv, che sicuramente riserverà tante sorprese, vedrà da una parte la Rai dominare gli ascolti in molte fasce, dall'altra Mediaset e ancora il Nove. Sullo sfondo la Rete di Cairo con il super direttore Mentana, che ieri ha fatto tremare tutti. Andrà via? Se così fosse, Cairo perderebbe - dopo Giletti - un altro fuoriclasse. A proposito: Giletti e Chiambretti saranno nel palinsesto della nuova stagione tv, che inizierà a settembre.