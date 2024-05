Viva Rai2, “vuole sforare così tanto che…”. Fiorello svela il piano dietro la lite Mentana-Gruber

08 maggio 2024 a

Terzultima puntata di 'VivaRai2!': Fiorello, Biggio, Casciari e tutto il cast hanno dato il buongiorno a tutta Italia con la consueta dose di buonumore. Grande ospite della puntata di mercoledì 8 maggio è stata Orietta Berti, la "popstar più grande d'Italia", così definita da Fiorello, che ha cantato con lei, regalando al pubblico il singolo 'Una Vespa in Due', brano dell'estate presentato in anteprima proprio al mattin show e presto disponibile su tutte le piattaforme. Fiorello ha poi riservato un commento a quanto accaduto di recente a La7: "Si sta scatenando il putiferio tra Enrico Mentana e Lilli Gruber. Pensate che il Papa ha chiesto il cessate il fuoco! Lui era arrabbiatissimo, è tornato a casa, Francesca Fagnani l'ha guardato e gli ha chiesto 'ma tu che belva ti senti?'". In chiusura sull'argomento un'immancabile battutina: "Mentana vuole sforare così tanto da superare l'8 e mezzo… e arrivare al Nove!".

Poi la satira: "Arrestato Giovanni Toti, si parla di bustarelle. Cinque bustarelle nella Toti Gold…", apre subito Fiorello. "Si ride e si scherza, ma pare una questione abbastanza seria. Gli indagati si dicono tranquillissimi. Io vorrei un consiglio da voi politici, ogni volta che vi capita qualcosa siete sereni. A me se chiama la scuola per mia figlia io vado in agitazione, ho il boccione di tranquillanti da ufficio”. Sempre a proposito di quanto sta accadendo a Genova, Fiorello aggiunge: "La Puglia intanto ringrazia, l'attenzione si è spostata a Nord". E con Toti ai domiciliari i poteri in Liguria passano al vice Alessandro Piana: "Il suo nome era finito in un'inchiesta su party con escort e droga. Ma questa non è una Regione, è un rave! Ormai per andare lì devi essere maggiorenne".

Si è parlato anche di Damiano dei Maneskin, che per il look sfoggiato al Met di New York è stato paragonato dal pubblico a Fiorello: "Succede a noi sex symbol - scherza lo showman -. A un certo punto ci accostano a qualcuno per cui noi diciamo 'ma no, ma ti pare?'. A me capitò con Massimo D'Alema. Però, devo dirvi…".